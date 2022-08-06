Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:04

Акинфеев согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться ЦСКА

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в московском клубе. По словам российского голкипера, решение о продлении контракта было принято за полгода до его подписания, однако деталей соглашения никто не знал.

«Я пришел к Роману Юрьевичу Бабаеву. Он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Это моя любимая команда, мой клуб. Я тут с четырех с половиной лет и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше денег или остаться на том же уровне, было бы глупо», — сказал в интервью Дмитрию Губерниеву в программе «Все на матч».

В мае ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым. Новое соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году.

В составе ЦСКА голкипер выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонек» лучшему вратарю сезона.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
16
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 привычек для профилактики плоскостопия
«Избил депутата? Не первый и не последний депутат». Вячеслав Дацик побил 51-летнего Монсона благодаря двум кувыркам в клетке
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Зенит» следит за защитником «Коринтианс», два экс-игрока «Спартака» будут в «Шальке», «Болонья» опровергла слухи о Шомуродове
Сербия и Южная Америка — главные доноры РПЛ. Откуда теперь к нам приезжают легионеры
«Краснодар» и «Фламенго» согласовали трансфер Лео Перейры
В «Маккаби» сообщили, что Карцев пока не подписал контракт с «Динамо»
Акинфеев о Медиалиге: «Джикия приглашал меня на тренировку своей команды. Обещал ему, что приеду»
В «Спартаке» рассказали о состоянии Джикии перед матчем с «Уралом»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Агент Карраскаля рассказал о настрое игрока перед матчем ЦСКА с «Факелом»
Выступая за «Спартак», Шалимов в одиночку обыграл киевское «Динамо». Вспомнили два шедевра тренера «Урала»
«Урал» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2022 года
«Торпедо» — «Химки»: еще один шаг в бездну для команды Бородюка?
В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Федун планирует покинуть Россию
Уволит ли «Спартак» Шалимова? Окончательно ли провалится «Локо» на старте? Что по Федуну и Хачатурянцу? Рабинер — перед четвертым туром РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» отреагировали на информацию о том, что Федун планирует покинуть Россию

Источник: Мележиков может покинуть пост гендиректора «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости