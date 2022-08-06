Акинфеев согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в московском клубе. По словам российского голкипера, решение о продлении контракта было принято за полгода до его подписания, однако деталей соглашения никто не знал.

«Я пришел к Роману Юрьевичу Бабаеву. Он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Это моя любимая команда, мой клуб. Я тут с четырех с половиной лет и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше денег или остаться на том же уровне, было бы глупо», — сказал в интервью Дмитрию Губерниеву в программе «Все на матч».

В мае ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым. Новое соглашение с 36-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА, в которой он занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА вратарь дебютировал в 2003 году.

В составе ЦСКА голкипер выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонек» лучшему вратарю сезона.