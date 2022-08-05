Бывший футболист «Рубина» убил отца и ранил мать из-за ставок

Набережночелнинский городской суд отправил воспитанника казанского футбольного клуба «Рубин» Антона Адаричева в СИЗО до 4 октября, сообщает «Бизнес Online»

21-летний челнинец обвиняется в убийстве своего 62-летнего отца.

По версии следствия, вечером 3 августа пришедший домой отец обнаружил отсутствие в квартире телевизора, который Антон, предположительно, сдал в ломбард. На этом фоне возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой сын нанес отцу смертельные ножевые ранения. В это время домой вернулась мать, которую сын также ударил ножом в живот, а затем похитил родительскую банковскую карту, снял с нее 400 тыс. рублей, после чего отвез раненую мать на машине в больницу и попытался скрыться, но вскоре был задержан.

«Вину признаю вину частично. Почему частично? У меня не было цели убить отца. Я непреднамеренно совершал преступление», — сказал Адаричев в ходе судебного заседания. По его словам, деньги ему нужны были для ставок.

Молодой человек ранее уже был судим. Весной 2021 года в отношении него было рассмотрено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Кража, совершенная с банковского счета». Тогда суд определил ему условное наказание.