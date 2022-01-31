В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка» Куэсте

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию об интересе к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте.

«Спартак» не интересуется Карлосом Куэстой», — сказал Зеленов.

Ранее об интересе к 22-летнему колумбийцу сообщил Transfermarkt. В текущем сезоне Куэста принял участие в 17 матчах за «Генк» и не отметился результативными действиями.