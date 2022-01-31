Рыков рассказал, как Иванов напихал Шалимову в раздевалке: «Тот стоит бледный весь, кепку опустил»

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал в интервью «СЭ» об эмоциональности президента екатеринбургского клуба Григория Иванова.

— Президент «Урала» Иванов — один из ярких людей в РПЛ. Игорь Калинин рассказывал нам, как Викторович хотел увезти его в лес в багажнике. Как у вас сложились с ним отношения?

— Наверное, у Игоря была особая репутация, хотя я этого не заметил. Он профессионал своего дела. Что касается Викторовича, то мы знаем, что он импульсивный человек. А то, что происходит в раздевалке... Это не тот уровень, который должен быть в РПЛ. Игроки уже привыкли к крикам. Ну, покричит Иванов 10 минут, поматерится. Да и проехали, как говорится.

— Иванов разносил Шалимова?

— Понятно, что любой президент клуба может разнести тренера. Такое бывало и в «Урале» — Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову, а тот стоит бледный весь, кепку опустил и ничего ответить не может.

Мое мнение: если ты хочешь поговорить с тренером, то ты не должен это делать на глазах у игроков. Вызови его, к примеру, на следующий день. Или поговори там, где это никто не увидит. А то получается так, что авторитет тренера падает.

— Неужели Игорь Михайлович все это проглатывал?

— Я думаю, ситуация такая: перед подписанием контракта Викторович всем тренерам говорит, чтобы те не обращали внимания на его вспыльчивость. Это все обговорено еще на берегу. Раз соглашаются на такие условия, значит, готовы к таким перфомансам.

— А в итоге-то Шалимов что-то отвечал?

— Ну, он говорил, что вот опять мне сейчас по шапке надают. Если проиграли, конечно.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 19 очков в 18 турах.