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Сегодня, 11:00

Рыков рассказал, как Иванов напихал Шалимову в раздевалке: «Тот стоит бледный весь, кепку опустил»

Рыков рассказал об отношениях тренера Шалимова и президента «Урала» Иванова
Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал в интервью «СЭ» об эмоциональности президента екатеринбургского клуба Григория Иванова.

— Президент «Урала» Иванов — один из ярких людей в РПЛ. Игорь Калинин рассказывал нам, как Викторович хотел увезти его в лес в багажнике. Как у вас сложились с ним отношения?

— Наверное, у Игоря была особая репутация, хотя я этого не заметил. Он профессионал своего дела. Что касается Викторовича, то мы знаем, что он импульсивный человек. А то, что происходит в раздевалке... Это не тот уровень, который должен быть в РПЛ. Игроки уже привыкли к крикам. Ну, покричит Иванов 10 минут, поматерится. Да и проехали, как говорится.

— Иванов разносил Шалимова?

— Понятно, что любой президент клуба может разнести тренера. Такое бывало и в «Урале» — Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову, а тот стоит бледный весь, кепку опустил и ничего ответить не может.

Мое мнение: если ты хочешь поговорить с тренером, то ты не должен это делать на глазах у игроков. Вызови его, к примеру, на следующий день. Или поговори там, где это никто не увидит. А то получается так, что авторитет тренера падает.

Владимир Рыков. «Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере

— Неужели Игорь Михайлович все это проглатывал?

— Я думаю, ситуация такая: перед подписанием контракта Викторович всем тренерам говорит, чтобы те не обращали внимания на его вспыльчивость. Это все обговорено еще на берегу. Раз соглашаются на такие условия, значит, готовы к таким перфомансам.

— А в итоге-то Шалимов что-то отвечал?

— Ну, он говорил, что вот опять мне сейчас по шапке надают. Если проиграли, конечно.

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 19 очков в 18 турах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

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Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Владимир Рыков
Игорь Шалимов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

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 10 1 2
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