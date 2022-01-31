Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:20

Рыков об Адамове: «Когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2»

Рыков высказался о переходе Адамова из «Урала» в «Зенит»
Владислав Флегонтов
,  
Данил Алешин
Арсен Адамов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков в интервью «СЭ» оценил способности нового защитника «Зенита» Арсена Адамова.

— Недавно ваш бывший одноклубник по «Уралу» Адамов перешел в «Зенит». Как он вам?

— Хороший защитник. Мне нравится, как он играет с краю: очень цепкий, скоростной. Не могу сказать, что наверху хорошо играет, но это из-за роста. И на краю есть в чем прибавлять, та же последняя передача. А так... Арсен — молодец. Он сам себя сделал. Воспользовался своим шансом. А когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2». Викторович же говорил: «Нет, нет. Он еще воспользуется своим шансом». Так и получилось. Молодец!

Владимир Рыков. «Иванов зашел в раздевалку и пихает Шалимову. Тренер стоит бледный, кепку опустил». Рыков — о гулянках, драках и самом странном тренере

— Шалимов говорил, что у Адамова получится вытеснить Ловрена.

— Я думаю, Арсен больше крайний защитник. Не центральный. Если «Зенит» будет играть в четыре, то это игрок края. Если с пятью защитниками, то он крайний правый. А Ловрен — это игрок центра обороны. Шалимов сравнил Деяна с Адамом. Но у них разная позиция, чтобы их сравнивать.

— Заиграть в «Зените» не у всех получается...

— У Адамова все может получиться. Такой же Сутормин и Караваев. Я не вижу, что они на голову сильнее Адама. В обороне — точно. И раз с ним подписали долгосрочный контракт, значит, видят в нем перспективу. Я верю в Арсена.

Адамов подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный до конца сезона-2025/26. За клуб из Екатеринбурга сыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
Арсен Адамов
Владимир Рыков
ФК Зенит
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка» Куэсте

Рианчо: «Жиго способен заиграть в любом клубе Европы»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости