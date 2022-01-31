Рыков об Адамове: «Когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2»

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков в интервью «СЭ» оценил способности нового защитника «Зенита» Арсена Адамова.

— Недавно ваш бывший одноклубник по «Уралу» Адамов перешел в «Зенит». Как он вам?

— Хороший защитник. Мне нравится, как он играет с краю: очень цепкий, скоростной. Не могу сказать, что наверху хорошо играет, но это из-за роста. И на краю есть в чем прибавлять, та же последняя передача. А так... Арсен — молодец. Он сам себя сделал. Воспользовался своим шансом. А когда он только приехал, то в него не верили. Говорили, что это «Урал-2». Викторович же говорил: «Нет, нет. Он еще воспользуется своим шансом». Так и получилось. Молодец!

— Шалимов говорил, что у Адамова получится вытеснить Ловрена.

— Я думаю, Арсен больше крайний защитник. Не центральный. Если «Зенит» будет играть в четыре, то это игрок края. Если с пятью защитниками, то он крайний правый. А Ловрен — это игрок центра обороны. Шалимов сравнил Деяна с Адамом. Но у них разная позиция, чтобы их сравнивать.

— Заиграть в «Зените» не у всех получается...

— У Адамова все может получиться. Такой же Сутормин и Караваев. Я не вижу, что они на голову сильнее Адама. В обороне — точно. И раз с ним подписали долгосрочный контракт, значит, видят в нем перспективу. Я верю в Арсена.

Адамов подписал контракт с «Зенитом», рассчитанный до конца сезона-2025/26. За клуб из Екатеринбурга сыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.