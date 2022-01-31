Защитник «Генка» Куэста может заменить Жиго в «Спартаке»
«Спартак» интересуется защитником «Генка» Карлосом Куэстой
«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте, сообщает портал Transfermarkt.
По информации источника, московский клуб видит в 22-летнем колумбийце замену защитника Самюэля Жиго, который подписал контракт с «Марселем».
В нынешнем сезоне Куэста принял участие в 17 матчах за «Генк» и не отметился результативными действиями.
На его счету четыре матча за сборную Колумбии.
Контракт защитника с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в семь миллионов евро.
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|6
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|- : -
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|14:00
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Химки – Динамо
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|26.02
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|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|
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Уфа
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