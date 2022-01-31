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Защитник «Генка» Куэста может заменить Жиго в «Спартаке»

«Спартак» интересуется защитником «Генка» Карлосом Куэстой
Карен Саркисян
Корреспондент
Карлос Куэста.
Фото Twitter

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте, сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, московский клуб видит в 22-летнем колумбийце замену защитника Самюэля Жиго, который подписал контракт с «Марселем».

В нынешнем сезоне Куэста принял участие в 17 матчах за «Генк» и не отметился результативными действиями.

На его счету четыре матча за сборную Колумбии.

Контракт защитника с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в семь миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ф1 (-1.0)

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ТБ 1.5

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Самюэль Жиго
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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