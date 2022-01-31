Защитник «Генка» Куэста может заменить Жиго в «Спартаке»

«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте, сообщает портал Transfermarkt.

По информации источника, московский клуб видит в 22-летнем колумбийце замену защитника Самюэля Жиго, который подписал контракт с «Марселем».

В нынешнем сезоне Куэста принял участие в 17 матчах за «Генк» и не отметился результативными действиями.

На его счету четыре матча за сборную Колумбии.

Контракт защитника с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость колумбийца в семь миллионов евро.