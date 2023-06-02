В «Спартаке» назвали фантазиями слова Роши об уханье Соболева в матче с ЦСКА

Руководитель пресс-служба «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слова защитника ЦСКА Виллиана Роши о том, что форвард красно-белых Александр Соболев провоцировал его в матче 28-го тура.

«Две недели прошло после нашей победы в дерби, а коллеги никак не отпустят ситуацию. Мы сейчас сконцентрированы на «Крыльях». Комментировать фантазии Роши нет никакого смысла», — цитирует Зеленова «РБК Спорт».

Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 26-летнего нападающего дисквалифициваровали на 4 матча.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, «Крылья» набрали 29 очков и идут на 13-й строчке.

Команды сыграют 3 июня. Начало — в 17.00 мск.