Зазулин: «Ростов» может показать, что в футболе все решают не только деньги»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин оценил расклады вверху турнирной таблицы чемпионата России.

«Я бы хотел, чтобы вторым стал «Ростов»: мне нравится, как работает Карпин, команда молодая, с относительно небольшим бюджетом. И она может показать, что решают все не только деньги. Если выбирать между «Спартаком» и ЦСКА, я за ЦСКА. Но это больше интуитивно, там Юрка Гусаков работает, наш бывший начальник команды в «Зените». Тут больше эмоциональные моменты, хотя и в плане стабильности на протяжении всего чемпионата ЦСКА выглядел предпочтительнее. «Спартак» же провалил весну», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).