Силкин: «После ухода из «Динамо» предложений хватало, в том числе из РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в интервью «СЭ» объяснил, почему после ухода из клуба летом 2012-го так и не возглавил другую команду.

— Тренировать-то вам еще хочется?

— Да. 65 — разве возраст? После ухода из «Динамо» предложений хватало, в том числе из РПЛ. Но меня эти варианты не устроили. Если бы звали большие клубы — конечно, согласился бы. А ехать черт-те куда и бороться за выживание... Жизнь показала — абсолютно ничего не потерял.

Сейчас готов в любой лиге работать. Если есть условия, перспективы, возможность развивать игроков. По-другому — неинтересно. Я бы и в какой-нибудь академии с удовольствием тренировал. Но давно никуда не приглашают. Что ж, каждому овощу свое время.

Силкин тренировал «Динамо» с 2011 по 2012 год.

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