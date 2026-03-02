«Ростов» обжалует удаление Вахании в матче с «Краснодаром» в ЭСК и КДК РФС

В «Ростове» сделали заявление по поводу судейства в матче 19-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Футбольный клуб «Ростов» отправил письмо в ЭСК и КДК РФС по вопросу обжалования красной карточки Вахании. При этом, у клуба остаются и другие вопросы, связанные с судейством в этом матче, которые обжаловать нельзя, но на которые хотелось бы получить ответы», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Илья Вахания получил прямую красную карточку на 90+6-й минуте встречи.

«Ростов» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.