В «Сочи» объяснили поведение Родриго после удаления и рассказали о травме игрока

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру команды в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Думаю, игра всем понравилась. В первом тайме смотришь на время, там только 20-я минута, а уже столько моментов было, что иногда за всю игру столько не набирается. Потом в таком же ключе все продолжалось. Думаю, болельщикам понравилось», — сказал Рубашко «СЭ».

Также гендиректор «Сочи» прокомментировал эмоции защитника Родриго после удаления.

«Там сложный момент. Начнем с того, что он упал в конце первого тайма и получил повреждение. Эмоционально у него уже накопилось. Там получилось так, что после этого Кухта ему положил колено на грудь. Здесь уже на совести спортсменов. Эмоции, к сожалению, никуда не денешь. Главное, чтобы у него травма была несерьезная», — добавил Рубашко.

Во втором тайме Родриго и полузащитник «Локомотива» Ян Кухта получили обоюдные красные карточки за грубость.