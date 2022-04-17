Президент «Сочи» раскритиковал арбитра после завершения матча с «Локомотивом»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что судья Василий Казарцев повлиял на ход матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (2:2).

«Конечно, «Сочи» заслуживал победу, все было очевидно, разве есть какие-то сомнения? Мы переиграли соперника в одну калитку. Судьи должны помогать игре, а не ломать ее», — сказал Ротенберг ТАСС.

Казарцев на 60-й минуте удалил с поля нападающего «Локомотива» Яну Кухту и защитника «Сочи» Родриго. После удалений в подтрибунном помещении произошла стычка с участием нескольких игроков команд.

«Сочи» после 25 матчей набрал 43 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 38 очками в 24 играх располагается на шестой строчке.