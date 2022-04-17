Арбитр оценил работу Казарцева в матче «Сочи» — «Локомотив»

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин в разговоре с «СЭ» оценил работу судейской бригады в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (2:2).

«Казарцеву досталась сложная игра. К счастью, он отработал ее нормально. В этом ему помог и ВАР, но Казарцев больше брал на себя в принятии решений. Обоюдное удаление Кухты и Родриго — правильное решение. Был бы скандал, если бы красная карточка была показана одному футболисту. Была провокация, Кухта задел ногой Родриго. Осадок неприятный. Больше было разговоров между собой. Словесная ругань дошла чуть ли не до массовой драки. Поэтому правильное решение: красная карточка и туда, и сюда», — сказал Варюшин «СЭ».

Также Варюшин высказался об отмене гола игрока «Сочи» Кристиана Нобоа в конце второго тайма при.

«По экрану трудно судить. Было видно, что офсайд был. Но есть момент, вышли ли во время введения мяча оттуда игроки. Тогда бы вне игры не было. А так они стояли во время передачи мяча ногой, значит офсайд. Безбородов неслучайно подсказал через ВАР. Конкретный эпизод 50 на 50. Откровенно говоря, объективным исходом матча стала ничья», — дополнил Варюшин.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Василием Казарцевым.

После ничьи «Сочи» (43 очка) в турнирной таблице идет четвертым, а «Локомотив» (38 очков) занимает шестое место.