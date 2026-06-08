Гендиректор «Акрона» Клюшев: «Благоевич — тренер с современным подходом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал назначение Срджана Благоевича на пост главного тренера.

«Мы собрали достаточную экспертизу по работе Срджана в Сербии. Благоевич — тренер с прогрессивным и современным подходом, к которому еще зимой был интерес со стороны различных клубов РПЛ. Уверены, что большой опыт работы тренера в различных чемпионатах поможет «Акрону» сделать шаг вперед. Надеемся, что наше сотрудничество будет результативным и долгосрочным», — цитирует Клюшева пресс-служба клуба.

53-летний сербский специалист подписал четырехлетний контракт с тольяттинцами и приступит к работе с командой на летних сборах.

Предыдущим местом работы Благоевича был «Партизан».