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Сегодня, 12:10

В «Сампдории» отреагировали на информацию о предложении «Спартака» и ЦСКА по Торсбю

Данил Алешин
Корреспондент
Мортен Торсбю.
Фото Getty Images

Даниэле Фаджиано, спортивный директор «Сампдории», прокомментировал «СЭ» информацию о предложении со стороны московского «Спартака» и ЦСКА полузащитнику итальянского клуба Мортена Торсбю. Об этом сообщает издание Il Secolo XIX.

«Предложение ЦСКА и «Спартака» по Торсбю? Ничего такого не было», — сказал Фаджиано «СЭ».

В нынешнем сезоне норвежец сыграл в 24 матчах в составе «Сампдории», в которых забил 3 мяча и отличился 1 результативной передачей.

Контракт Мортена с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ницца

П1

26%

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20%

1.71

ТБ 2.5

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1.58
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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П
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