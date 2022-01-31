В «Сампдории» отреагировали на информацию о предложении «Спартака» и ЦСКА по Торсбю

Даниэле Фаджиано, спортивный директор «Сампдории», прокомментировал «СЭ» информацию о предложении со стороны московского «Спартака» и ЦСКА полузащитнику итальянского клуба Мортена Торсбю. Об этом сообщает издание Il Secolo XIX.

«Предложение ЦСКА и «Спартака» по Торсбю? Ничего такого не было», — сказал Фаджиано «СЭ».

В нынешнем сезоне норвежец сыграл в 24 матчах в составе «Сампдории», в которых забил 3 мяча и отличился 1 результативной передачей.

Контракт Мортена с клубом рассчитан до лета 2023 года.