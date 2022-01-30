В Италии сообщили, что ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Сампдории»
ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Сампдории»
«Спартак» и «ЦСКА» сделали предложения по полузащитнику «Сампдории» Мортену Торсбю, утверждает Il Secolo XIX. Сумма возможной сделки оценивается в 7 миллионов евро.
На 25-летнего хавбека также претендуют «Кальяри», «Венеция» и «Аугсбург».
В текущем сезоне на счету Торсбю 24 матча в составе «Сампдории», 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт Мортена с клубом рассчитан до лета 2023 года.
За сборную Норвегии полузащитник сыграл 12 матчей.
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|
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|
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|
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|5
|4
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|21-35
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|
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|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
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|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
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|17-26
|16
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|2
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
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|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
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|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
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|
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Себастьян Шиманьски
Динамо
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
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Краснодар
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|1
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Спартак
|16
|1
|7
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