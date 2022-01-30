В Италии сообщили, что ЦСКА и «Спартак» интересуются полузащитником «Сампдории»

«Спартак» и «ЦСКА» сделали предложения по полузащитнику «Сампдории» Мортену Торсбю, утверждает Il Secolo XIX. Сумма возможной сделки оценивается в 7 миллионов евро.

На 25-летнего хавбека также претендуют «Кальяри», «Венеция» и «Аугсбург».

В текущем сезоне на счету Торсбю 24 матча в составе «Сампдории», 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Контракт Мортена с клубом рассчитан до лета 2023 года.

За сборную Норвегии полузащитник сыграл 12 матчей.