Ларссон рассказал, что изменил в «Спартаке» Паоло Ваноли

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон в интервью «СЭ» рассказал об изменениях, которые внес новый главный тренер команды итальянец Паоло Ваноли в подготовку игроков.

«Спартак» завершил первый зимний сбор в Дубае 29 января. 1 февраля там же стартует второй учебно-тренировочный сбор команды.

«Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Они четко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только про мистера Ваноли, но про весь штаб — его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна четкая идея — и все крутится вокруг этой идеи. Ваноли очень сильно вовлечен в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражения в матчах. Думаю, мы как команда должны работать над этим. И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания», — сказал Ларссон.

Паоло Ваноли был представлен в качестве главного тренера «Спартака» 17 декабря 2021 года. На этом посту 49-летний итальянец сменил португальского специалиста Руя Виторию, который проработал в «Спартаке» чуть менее семи месяцев.