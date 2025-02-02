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«Спартак» разгромил «Астану», Зиньковский отдал три голевые передачи

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский (второй справа) отдал три голевые передачи в матче с «Астаной» (4:1) 2 февраля.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ разгромил «Астану» (4:1).

В первом тайме отличились защитники Даниил Хлусевич и Никита Чернов, после перерыва — хавбеки Хесус Медина (со штрафного) и Даниил Зорин. Полузащитник Антон Зиньковский отдал три голевые передачи.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1 (2:1)

Голы: Аманович, 10 (0:1). Хлусевич, 21 (1:1). Чернов, 32 (2:1). Медина, 54 (3:1). Зорин, 56 (4:1).

«Спартак»: Максименко (Довбня, 46), Хлусевич (Денисов, 66), Чернов (Дуарте, 66), Абена (Литвинов, 66), Мангаш (Рябчук, 66), Зобнин (Умяров, 66), Пруцев (Мартинс, 66), Зиньковский (Маркиньос, 66), Медина (Бонгонда, 66), Зорин (Барко, 66), Игнатов (Угальде, 66).

Антон Зиньковский
ФК Астана
ФК Спартак (Москва)
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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