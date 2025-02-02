«Спартак» разгромил «Астану», Зиньковский отдал три голевые передачи

«Спартак» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ разгромил «Астану» (4:1).

В первом тайме отличились защитники Даниил Хлусевич и Никита Чернов, после перерыва — хавбеки Хесус Медина (со штрафного) и Даниил Зорин. Полузащитник Антон Зиньковский отдал три голевые передачи.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Астана» (Казахстан) — 4:1 (2:1)

Голы: Аманович, 10 (0:1). Хлусевич, 21 (1:1). Чернов, 32 (2:1). Медина, 54 (3:1). Зорин, 56 (4:1).

«Спартак»: Максименко (Довбня, 46), Хлусевич (Денисов, 66), Чернов (Дуарте, 66), Абена (Литвинов, 66), Мангаш (Рябчук, 66), Зобнин (Умяров, 66), Пруцев (Мартинс, 66), Зиньковский (Маркиньос, 66), Медина (Бонгонда, 66), Зорин (Барко, 66), Игнатов (Угальде, 66).