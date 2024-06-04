В «Рубине» рассказали о планах на летние сборы

В пресс-службе «Рубина» рассказали «СЭ» о планах летней подготовки казанского клуба к следующему сезону.

«Команда будет готовиться к новому сезону в Казани, начиная с 20 июня», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» по итогам прошлого сезона РПЛ занял восьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.