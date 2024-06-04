В «Акроне» объяснили, почему проведут летние сборы в Турции

В пресс-службе «Акрона» рассказали «СЭ» о летних сборах клуба.

«Клуб заблаговременно занимался организацией предсезонного сбора, поэтому выбор в пользу Турции не зависел от турнира, в котором «Акрон» мог продолжить свои выступления. «Акрон» получит эксклюзивные условия в этом футбольном центре с тремя качественными натуральными полями, расположенном в низкогорье — в 1200 метрах над уровнем моря. В Бурдуре ожидается комфортная для интенсивной тренировочной работы температура — на 5-6 градусов ниже, чем в России. Также на территории базы находится современный 15-тысячный стадион, где команда планирует проводить контрольные игры», — сообщили «СЭ» в пресс-службе тольяттинского клуба.

Ранее стало известно, что «Акрон» отправится тренироваться на спортивную базу университета Mehmet Akif Ersoy в провинции Бурдур.

Турецкий сбор тольяттинского клуба продлится с 19 июня по 14 июля. В этот период планируется провести пять контрольных матчей. О датах и соперниках по спаррингам будет сообщено дополнительно.