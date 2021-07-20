«Команда большого города». «Динамо» представило новую форму видеороликом
«Динамо» презентовало форму на следующий сезон. Клуб для этого подготовил специальный видеоролик, в съемке которого приняли участие известные российские артисты.
«Одни надевают футболки, выходя на поле, другие — за его пределами. Мы живем в одном городе, в одном ритме, и наша игра не заканчивается с финальным свистком. Движение продолжается. Мы часть этого движения. Мы команда большого города», — говорится в сообщении клуба.
Новый сезон РПЛ «Динамо» начнет выездным матчем с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля.
Одни надевают футболки, выходя на поле, другие — за его пределами. Мы живём в одном городе, в одном ритме, и наша игра не заканчивается с финальным свистком. Движение продолжается.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 20, 2021
Мы часть этого движения.
Мы команда большого города.#КомандаБольшогоГорода #ДинамоМосква #PUMA
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