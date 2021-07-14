Хавбек «Химок» Кухарчук о новом контракте Глушакова: «В баню за это еще не ходили»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук заявил, что доволен тем, что капитан команды Денис Глушаков подписал новый контракт с клубом.

«Подписание Глушакова — это хорошая новость. Хотя пир на весь мир мы не устраивали. Мы поздравили его, но времени на празднования нет. В баню за это еще не ходили», — сказал Кухарчук.

В начале июля «Химки» объявили о продлении контракта с Глушаковым. Новое соглашение с 34-летним полузащитником рассчитано до конца сезона-2023/24. Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.