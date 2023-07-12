В «Рубине» опровергли информацию о ссоре Рахимова и спортивного директора Сафонова
В «Рубине» отреагировали на информацию о ссоре главного тренера Рашида Рахимова и спортивного директора клуба Эдуарда Сафонова.
«Информация о том, что Рахимов поругался с Сафоновым — слух. Это все неправда», — цитирует генерального директора казанцев Александра Айбатова Sport24.
Ранее о ситуации высказался Рахимов.
Источник: Sport24
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