В «Рубине» опровергли информацию о ссоре Рахимова и спортивного директора Сафонова

В «Рубине» отреагировали на информацию о ссоре главного тренера Рашида Рахимова и спортивного директора клуба Эдуарда Сафонова.

«Информация о том, что Рахимов поругался с Сафоновым — слух. Это все неправда», — цитирует генерального директора казанцев Александра Айбатова Sport24.

Ранее о ситуации высказался Рахимов.