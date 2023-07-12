Кавазашвили считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал фаворитов предстоящего сезона РПЛ.

— Возможно, первое место останется за «Зенитом» в следующем сезоне, а за вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо». «Спартак» и ЦСКА остаются конкурентами команде Семака, а как все будет на самом деле, узнаем в конце сезона, — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.