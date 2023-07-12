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Кавазашвили считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ

Галина Глазко
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Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал фаворитов предстоящего сезона РПЛ.

— Возможно, первое место останется за «Зенитом» в следующем сезоне, а за вторую строчку будет борьба между «Спартаком», ЦСКА и «Динамо». «Спартак» и ЦСКА остаются конкурентами команде Семака, а как все будет на самом деле, узнаем в конце сезона, — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.

Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-pervoe-mesto-ostanetsya-za-zenitom-spartak-budet-borot-sya-za-vtoroe/
Анзор Кавазашвили
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