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Рианчо о переходе Бонгонда: «Не знаю, сможет ли он конкурировать с Промесом»

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переходе в клуб вингера «Кадиса» Тео Бонгонда.

«Я плохо знаю Бонгонда, поэтому не знаю, сможет ли он составить конкуренцию Промесу. Если говорить о причинах его перехода, то «Спартак» не слабее «Кадиса». У этого испанского клуба нет таких финансовых возможностей, как у «красно-белых», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Футболист будет выступать за красно-белых под 77-м номером.

Источник: Metaratings.ru
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
Тео Бонгонда
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