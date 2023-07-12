Рахимов ответил на вопрос о конфликте со спортдиректором «Рубина» Сафоновым
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о том, ушел ли спортивный директор Эдуард Сафонов из-за разногласий со специалистом.
— Правда, что у вас были разногласия с Сафоновым из-за трансфера Даку?
— Какие разногласия? А кто это сказал? Это он сказал? По Даку у меня не было разногласий, мы сделали все, чтобы подписать его за нормальные деньги. Наверное, у них было другое предложение. Игрока я вел с самых первых дней.
— В чем его сильные стороны?
— Он очень мобилен, открывает на широком шаге, может продавить соперника, координирован и умеет сохранять мячи, хорошо играет в подыгрыше. Нам важно его вписать в состав.
Казанцы заключили контракт с 25-летним косоваром до конца июня 2026 года.
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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