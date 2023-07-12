Рахимов ответил на вопрос о конфликте со спортдиректором «Рубина» Сафоновым

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о том, ушел ли спортивный директор Эдуард Сафонов из-за разногласий со специалистом.

— Правда, что у вас были разногласия с Сафоновым из-за трансфера Даку?

— Какие разногласия? А кто это сказал? Это он сказал? По Даку у меня не было разногласий, мы сделали все, чтобы подписать его за нормальные деньги. Наверное, у них было другое предложение. Игрока я вел с самых первых дней.

— В чем его сильные стороны?

— Он очень мобилен, открывает на широком шаге, может продавить соперника, координирован и умеет сохранять мячи, хорошо играет в подыгрыше. Нам важно его вписать в состав.

Казанцы заключили контракт с 25-летним косоваром до конца июня 2026 года.