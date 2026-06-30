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Судейство

В РПЛ закрывать рот рукой не запретят. В России введут не все новые футбольные правила

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Каманцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в российском футболе станут применять не все новые правила, которые используются этим летом на чемпионате мира. В частности, не будет введен запрет на прикрывание рта рукой или майкой.

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил это новшество на специальном заседании в Ванкувере в конце апреля. Тогда утвердили две поправки в правила игры, которые вступили в силу на ЧМ-2026. Их приняли, как заявлялось, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.

Судей обязали удалять игроков, прикрывающих рот (рукой или майкой) в конфликтной ситуации с соперником. Понятно, что футболисты так поступают, осознавая, что потом будет трудно доказать их виновность в применении ругательств или расистских оскорблений. Изменяя правила, ФИФА и ИФАБ попытались свести на нет подобные случаи.

Футболисты также будут удаляться за демонстративный уход с поля, а официальным лицам команд, подстрекающим к этому в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.

В матче Турция — Парагвай (0:1) судья Иван Бартон уже применил новое правило: на 45+3-й минуте он удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов, который тут же побежал жаловаться арбитру. Рефери сам не видел, что произошло, он принял решение только после ВАР-вмешательства и просмотра повтора на мониторе.

Две упомянутые поправки введены специальным циркулярным письмом ИФАБ, которое было разослано всем федерациям 19 мая этого года. Однако РФС использует только одну из них.

В письме председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, направленном в РПЛ, ФНЛ, департамент организации и проведения соревнований РФС и академию РФС, говорится, что РФС «внедряет исключительно пункт 2 изменений в правила игры сезона-2026/27, предусмотренный циркулярным письмом ИФАБ № 33 (в части регламентации ухода игроков с поля в знак протеста против решения судьи).

А вот «пункт 1 (касающийся закрывания рта для сокрытия нецензурных высказываний и оскорблений) в соревнованиях под эгидой РФС применяться не будет в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций».

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РПЛ
Павел Каманцев
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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