В РПЛ закрывать рот рукой не запретят. В России введут не все новые футбольные правила
Как стало известно «СЭ», в российском футболе станут применять не все новые правила, которые используются этим летом на чемпионате мира. В частности, не будет введен запрет на прикрывание рта рукой или майкой.
Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) одобрил это новшество на специальном заседании в Ванкувере в конце апреля. Тогда утвердили две поправки в правила игры, которые вступили в силу на ЧМ-2026. Их приняли, как заявлялось, для борьбы с дискриминационным и неспортивным поведением.
Судей обязали удалять игроков, прикрывающих рот (рукой или майкой) в конфликтной ситуации с соперником. Понятно, что футболисты так поступают, осознавая, что потом будет трудно доказать их виновность в применении ругательств или расистских оскорблений. Изменяя правила, ФИФА и ИФАБ попытались свести на нет подобные случаи.
Футболисты также будут удаляться за демонстративный уход с поля, а официальным лицам команд, подстрекающим к этому в знак протеста против решения арбитра, тоже будут показываться красные карточки.
В матче Турция — Парагвай (0:1) судья Иван Бартон уже применил новое правило: на 45+3-й минуте он удалил парагвайца Мигеля Альмирона, который прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из турецких футболистов, который тут же побежал жаловаться арбитру. Рефери сам не видел, что произошло, он принял решение только после ВАР-вмешательства и просмотра повтора на мониторе.
Две упомянутые поправки введены специальным циркулярным письмом ИФАБ, которое было разослано всем федерациям 19 мая этого года. Однако РФС использует только одну из них.
В письме председателя судейского комитета РФС Павла Каманцева, направленном в РПЛ, ФНЛ, департамент организации и проведения соревнований РФС и академию РФС, говорится, что РФС «внедряет исключительно пункт 2 изменений в правила игры сезона-2026/27, предусмотренный циркулярным письмом ИФАБ № 33 (в части регламентации ухода игроков с поля в знак протеста против решения судьи).
А вот «пункт 1 (касающийся закрывания рта для сокрытия нецензурных высказываний и оскорблений) в соревнованиях под эгидой РФС применяться не будет в связи с возможностью неоднозначного толкования и спорных ситуаций».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1