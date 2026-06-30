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30 июня, 10:28

Кокорин — о будущем: «Пока не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры»

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий Александр Кокорин в разговоре с «СЭ» рассказал о планах на жизнь после завершения футбольной карьеры.

«Пока не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Сейчас я в отпуске. Хожу, вижусь со старыми друзьями, с кем по пять лет не встречался. С кем успел повидаться? Со всеми, с кем хотел. Половину из них вы не знаете», — сказал Кокорин «СЭ».

20 мая «Арис» объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона-2025/26. Россиянин играл за команду с Кипра с 1 июля 2024 года, куда перешел в статусе свободного агента после окончания контракта с «Фиорентиной». До этого он два года выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин принял участие в 115 официальных матчах во всех турнирах, забил 34 мяча и сделал 17 результативных передач.

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Александр Кокорин
Футбол
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5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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