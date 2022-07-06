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Сегодня, 21:30

В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мяч РПЛ.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По информации «СЭ», в чемпионате России хотят возродить матч за первое место, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров. Эту идею предложили на июньском Исполкоме РФС.

«Золотой матч» в РПЛ возможен и сейчас, но для этого должно сложиться очень много показателей двух лидеров: равенство результатов в очных играх, одинаковое количество побед в сезоне, разница мячей и количество забитых голов.

Первый тур сезона-2022/23 стартует 15 июля. Действующий чемпион РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Химок».

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 65 очками. «Сочи» — второй с 56 баллами.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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