В РПЛ хотят вернуть «золотой матч»

По информации «СЭ», в чемпионате России хотят возродить матч за первое место, когда у двух лидирующих команд одинаковое количество очков после 30 туров. Эту идею предложили на июньском Исполкоме РФС.

«Золотой матч» в РПЛ возможен и сейчас, но для этого должно сложиться очень много показателей двух лидеров: равенство результатов в очных играх, одинаковое количество побед в сезоне, разница мячей и количество забитых голов.

Первый тур сезона-2022/23 стартует 15 июля. Действующий чемпион РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Химок».

В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» занял первое место в турнирной таблице с 65 очками. «Сочи» — второй с 56 баллами.