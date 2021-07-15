В РФС поддерживают инициативу о допуске болельщиков на стадионы по QR-кодам

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как будет организовано посещение матчей чемпионата болельщиками и журналистами.

— Окончательного понимания пока нет. Идет процесс обсуждения с Роспотребнадзором, — отметил Дюков. — Сегодня-завтра у меня будет разговор с Анной Поповой. Мы стремимся обеспечить все меры предосторожности, поддерживая инициативу клубов о допуске болельщиков с QR-кодами. Думаю, в течение ближайших дней решение о допуске зрителей на стадионы в рамках текущих условий будет принято.

— Поступила информация, что ЦСКА в полном составе отказался вакцинироваться. Как они попадут на стадион, например, в Краснодаре?

— Не имею информации по поводу ЦСКА. Это надо спросить в клубе. Я не раз выступал за то, что вакцинация нужна. Сам сделал уже четыре прививки. В компании «Газпромнефть» коллективный иммунитет — более 85%. Заболеваемость у нас очень низкая. Моя личная точка зрения — нужно вакцинироваться. Потому что с коронавирусом, который будет мутировать, это единственный способ. Знаю несколько человек, которые были отказниками — «атеистами». Но некоторые из них попали в больницу и переболели так, что признали свою ошибку и сказали, что были идиотами, отказываясь от вакцинации.