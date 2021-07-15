Источник: игроки ЦСКА отказались от вакцинации против коронавируса

Футболисты ЦСКА в полном составе отказались привиться от коронавируса, информирует Telegram-канал «Ловите инсайд».

Во время сборов игрокам ЦСКА было предложено вакцинироваться от коронавируса, но команда приняла коллективное решение отказаться от этого.

Об этом было сообщено руководству клуба. Сейчас в команде вакцинированы только работники.

В первом матче РПЛ-2021/22 ЦСКА встретится с «Уфой». Матч пройдет в Москве 25 июля и начнется в 20.00 мск.