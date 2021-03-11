Кафельников считает, что новым главным тренером «Спартака» должен стать иностранец

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал новость о том, что красно-белые ищут нового тренера на замену немецкому специалисту Доменико Тедеско, контракт с которым истекает по окончании сезона.

«Если РФС окончательно отменит историю с лимитом на легионеров, то я, безусловно, убежден, что это должен быть иностранный специалист. Если лимит на легионеров останется в нетронутом виде, то я допускаю, что это может быть российский тренер. Честно говоря, для меня история с российскими специалистами не так близка, как с квалифицированными иностранцами», — сообщил Кафельников «СЭ».

Кафельников также считает, что «Спартак» не сможет найти антикризисного тренера.

«Кто будет тренером? Все зависит от ситуации. Если ищут антикризисного тренера до конца сезона — это одно. Если до конца сезона — это другое. Сейчас, как мне кажется, никто из квалифицированных тренеров не придет, чтобы доигрывать сезон. Летом уйдет Тедеско, и там уже будет другая ситуация. Честно говоря, у меня нет никаких мыслей, кто придет на замену Тедеско. Затрудняюсь ответить на этот вопрос», — добавил Кафельников.

В декабре 2020 года Тедеско объявил, что не будет продлевать контракт и покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21.

(Артем Бухаев)