В РФС ответили на заявление Карпина о запрете «Ростову» регистрировать новичков

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о запрете клубу на регистрацию новичков.

Митрофанов заявил, что специалист на момент заявления не владел всей информацией по ситуации. Также генсек РФС отметил, что у него уже состоялся диалог с наставником «Ростова».

«Такие эмоциональные заявления мы воспринимаем как эмоциональные заявления. В принципе, можно понять и тренера, и клуб. Но есть нюанс: по подобным основаниям были наложены аналогичные запреты со стороны ФИФА на 13 наших клубов», — цитирует Митрофанова matchtv.ru.

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Российский клуб не может рассчитаться из-за сложностей с осуществлением банковских операций между Россией и другими странами.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что вопрос с регистрацией новичков решится до следующего матча РПЛ.

29 июля «Ростов» проведет домашний матч против «Зенита» во 2-м туре РПЛ.