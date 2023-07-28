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Сегодня, 12:17

В РФС ответили на заявление Карпина о запрете «Ростову» регистрировать новичков

Руслан Минаев
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о запрете клубу на регистрацию новичков.

Митрофанов заявил, что специалист на момент заявления не владел всей информацией по ситуации. Также генсек РФС отметил, что у него уже состоялся диалог с наставником «Ростова».

«Такие эмоциональные заявления мы воспринимаем как эмоциональные заявления. В принципе, можно понять и тренера, и клуб. Но есть нюанс: по подобным основаниям были наложены аналогичные запреты со стороны ФИФА на 13 наших клубов», — цитирует Митрофанова matchtv.ru.

ФИФА наложила запрет на регистрацию новичков из-за долга перед «Норчепингом» за трансфер Понтуса Альмквиста, перешедшего в «Ростов» в 2020 году и приостановившего контракт с клубом весной 2022 года.

Российский клуб не может рассчитаться из-за сложностей с осуществлением банковских операций между Россией и другими странами.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что вопрос с регистрацией новичков решится до следующего матча РПЛ.

29 июля «Ростов» проведет домашний матч против «Зенита» во 2-м туре РПЛ.

Источник: matchtv.ru
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Ростов
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 - : -
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