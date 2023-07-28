Хаджи — о срыве трансфера Санчеса в «Спартак»: «Может, стоит прекратить эту погоню за иностранцами»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал «СЭ» причину срыва трансфера защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский клуб.

«Это они оправдываются. Это все политика. Прижимают за мелочи. У нас есть бразильцы, африканцы — вот с ними надо работать. С другой стороны, лучше на своих игроков тратить деньги. Вчера это показала игра с «Краснодаром». Я понимаю, что они играли в меньшинстве, но я что-то не увидел хорошей игры от легионеров. Ничем они не лучше наших футболистов. А ЦСКА меня порадовал. Выпустили молодых и хорошо сыграли. Поэтому, может, стоит прекратить эту погоню за иностранцами. Хороших нам не отдадут, таких, как Малком. И может, будет более равная борьба в чемпионате. Не будет такого гандикапа у одной команды, которая может себе позволить покупать дорогих футболистов», — сказал Хаджи корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Защитник выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В прошедшем сезоне 27-летний колумбиец провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Санчеса со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.