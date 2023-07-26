Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:59

Карпин о бане на заявку новичков: «Надо было выпустить игроков академии, чтобы проиграли 0:10»

Карпин жестко высказался о бане «Ростова» на заявку новичков
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Карпин..
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на бан ФИФА на заявку новичков клуба.

«Новости есть, что не заявили новичков. А остальные вопросы к руководству, не ко мне. Честно говоря, было желание выпустить академию. Чтобы 10:0 проиграли, тогда возможно обратят внимание. РФС прежде всего должно обращать внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС. Но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану, что происходит с этими банами. Ну окей. Нам не впервой», — сказал Карпин во флеш-интервью перед матчем с «Рубином» в FONBET Кубке России.

В летнее трансферное окно к команде присоединились Роман Акбашев, Алексей Ионов и Мохаммад Мохеби. Все эти игроки отсутствуют в заявке команды на официальном сайте РПЛ.

Валерий Карпин
ФК Ростов
4
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Ростов» и «Рубин» бьются в Кубке России. Онлайн-трансляция матча
«Ростов» — «Рубин»: Буланов поторопился дать свисток — гол гостей было нельзя засчитать
Ярошик — о поражении от ЦСКА: «Футболисты «Оренбурга» показали, что они мужчины»
«Крылья Советов» — «Балтика»: видео голов
«Балтика» на выезде обыграла «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России
«Факел» — «Сочи»: видео голов матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ярошик — о поражении от ЦСКА: «Футболисты «Оренбурга» показали, что они мужчины»

«Ростов» — «Рубин»: Буланов поторопился дать свисток — гол гостей было нельзя засчитать
Новости
RSS RSS
Все новости