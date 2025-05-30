Митрофанов ответил на вопрос о финансовых гарантиях «Крыльев Советов»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов на пресс-конференции по итогам лицензирования ответил на вопрос о финансовом положении «Крыльев Советов».

— Были ли вопросы к «Крыльям Советов»?

— Стопроцентной гарантии, что проблем не будет, процедура лицензирования не дает. Мы смотрим, хватит ли гарантий до конца сезона. «Крылья» предоставили достаточные и объективные гарантии. Мы видим, что команда обеспечивает свой бюджет.

Ранее председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что клуб получил лицензию РФС на участие в следующем сезоне РПЛ.