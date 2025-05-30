«Сан-Паулу» отклонил предложение ЦСКА о покупке 20-летнего хавбека

«Сан-Паулу» отклонил предложение ЦСКА о покупке 20-летнего атакующего полузащитника Матеуша Алвеса за 8 миллионов евро, сообщает Somos Sao Paulinos.

В бразильском клубе считают, что Алвес стоит дороже, учитывая его прогресс.

Алвес играет за взрослую команду «Сан-Паулу» с января 2025 года. За это время он принял участие в 15 матчах во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до конца 2028 года.