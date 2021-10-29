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В последний раз москвичи набирали очки в Санкт-Петербурге еще до ковидной паузы

21:25
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«Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России разгромил «Динамо» (4:1) и продлил победную домашнюю серию в противостоянии с бело-голубыми. Начиная с сезона-2014/15, зенитовцы выиграли семь из семи встреч в Санкт-Петербурге с общим счетом 19:6. За время работы главным тренером Сергея Семака сине-бело-голубые ни разу не уступили команде из Москвы на поле «Газпром Арены» (+12=3-0, мячи 41-11). Последнюю на данный момент ничью столичные клубы добыли еще до начала коронавируской паузы — в феврале 2020 года нулевой ничьей отметился «Локомотив». После этого «Зенит» одержал восемь домашних побед (семь в чемпионате, одну — над «Спартаком» — в Кубке) при разности голов 28-7.

Домашние матчи «Зенита» против московских команд при Сергее Семаке:

Дата

Соперник

Счет

Голы

02.09.2018

Спартак

0:0

-

23.09.2018

Локомотив

5:3

Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов

24.04.2019

Динамо

2:0

Дзюба, Азмун

12.05.2019

ЦСКА

3:1

Дриусси-2, Ригони — Обляков

02.11.2019

ЦСКА

1:1

Ерохин — Влашич

01.12.2019

Спартак

1:0

Купетов, в свои ворота

06.12.2019

Динамо

3:0

Азмун, Иванович, Дзюба

29.02.2020

Локомотив

0:0

-

19.08.2020

ЦСКА

2:1

Азмун-2 — Влашич

12.12.2020

Динамо

3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Спартак

3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

02.05.2021

Локомотив

6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

26.08.2021

ЦСКА

1:0

Азмун

24.10.2021

Спартак

7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Динамо

4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

Итого: +12=3-0, мячи 41-11.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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