В последний раз москвичи набирали очки в Санкт-Петербурге еще до ковидной паузы
«Зенит» в матче 13-го тура чемпионата России разгромил «Динамо» (4:1) и продлил победную домашнюю серию в противостоянии с бело-голубыми. Начиная с сезона-2014/15, зенитовцы выиграли семь из семи встреч в Санкт-Петербурге с общим счетом 19:6. За время работы главным тренером Сергея Семака сине-бело-голубые ни разу не уступили команде из Москвы на поле «Газпром Арены» (+12=3-0, мячи 41-11). Последнюю на данный момент ничью столичные клубы добыли еще до начала коронавируской паузы — в феврале 2020 года нулевой ничьей отметился «Локомотив». После этого «Зенит» одержал восемь домашних побед (семь в чемпионате, одну — над «Спартаком» — в Кубке) при разности голов 28-7.
Домашние матчи «Зенита» против московских команд при Сергее Семаке:
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
02.09.2018
|
Спартак
|
0:0
|
-
|
23.09.2018
|
Локомотив
|
5:3
|
Шатов-2, Ерохин, Дзюба, Дриусси — Баринов, Ал.Миранчук, Смолов
|
24.04.2019
|
Динамо
|
2:0
|
Дзюба, Азмун
|
12.05.2019
|
ЦСКА
|
3:1
|
Дриусси-2, Ригони — Обляков
|
02.11.2019
|
ЦСКА
|
1:1
|
Ерохин — Влашич
|
01.12.2019
|
Спартак
|
1:0
|
Купетов, в свои ворота
|
06.12.2019
|
Динамо
|
3:0
|
Азмун, Иванович, Дзюба
|
29.02.2020
|
Локомотив
|
0:0
|
-
|
19.08.2020
|
ЦСКА
|
2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
12.12.2020
|
Динамо
|
3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Спартак
|
3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
02.05.2021
|
Локомотив
|
6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
26.08.2021
|
ЦСКА
|
1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Спартак
|
7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Динамо
|
4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
Итого: +12=3-0, мячи 41-11.
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