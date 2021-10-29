Михаил Шац о победе над «Динамо»: «Пока я особо не вижу, кто соперничает с «Зенитом»
Известный телеведущий Михаил Шац прокомментировал победу «Зенита» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ над «Динамо» (4:1).
«Зенит» — более сильная команда, все банально. Команда обладает лучшим составом, лучшей вариативностью. Игроки в прекрасной форме. Пока я особо не вижу, кто соперничает с «Зенитом». Основные конкуренты все проиграли. Пока это чемпионская игра», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
После победы «Зенит» (29) оторвался от ближайших преследователей — «Динамо» (23) и ЦСКА (23) на 6 очков.
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