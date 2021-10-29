В «Спартаке» сообщили, что команда встретилась с болельщиками

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что 29 октября состоялась встреча команды с болельщиками.

«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», — сказал Зеленов.

Болельщики «Спартака» из объединений Fratria и Supporters group встретились с командой и главным тренером Руем Виторией для обсуждения неудовлетворительных результатов последних матчей.

В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4, при этом по ходу встречи счет был 2:0 в пользу красно-белых, а в гостевом матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.

Красно-белые занимают седьмое место в таблице РПЛ и последнее в группе Лиги Европы.