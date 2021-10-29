В «Спартаке» сообщили, что команда встретилась с болельщиками
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что 29 октября состоялась встреча команды с болельщиками.
«Встреча команды с болельщиками состоялась в пятницу вечером на стадионе. Были представители разных фанатских объединений. Разговор вышел откровенным, его подробности болельщики попросили не афишировать», — сказал Зеленов.
Болельщики «Спартака» из объединений Fratria и Supporters group встретились с командой и главным тренером Руем Виторией для обсуждения неудовлетворительных результатов последних матчей.
В матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» проиграл «Лестеру» со счетом 3:4, при этом по ходу встречи счет был 2:0 в пользу красно-белых, а в гостевом матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7.
Красно-белые занимают седьмое место в таблице РПЛ и последнее в группе Лиги Европы.
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