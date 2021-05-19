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В Португалии сообщают, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника «Спортинга» Розье

12:47
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«Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника «Спортинга» Валентена Розье, сообщает португальское издание Sicnoticias.

По информации источника, московский клуб предлагает за 24-летнего француза 6,5 миллиона евро. Отмечается, что сам футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России, о чем уже сообщил руководству лиссабонской команды.

В сезоне-2020/21 Розье выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Защитник провел 37 матчей за турецкую команду, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sicnoticias.pt/desporto/2021-05-18-Sporting-com-proposta-de-65-milhoes--do-Dinamo-Moscovo.-Rosier-nao-quer-8b24a84b

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы