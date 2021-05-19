В Португалии сообщают, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника «Спортинга» Розье
12:47
«Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника «Спортинга» Валентена Розье, сообщает португальское издание Sicnoticias.
По информации источника, московский клуб предлагает за 24-летнего француза 6,5 миллиона евро. Отмечается, что сам футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России, о чем уже сообщил руководству лиссабонской команды.
В сезоне-2020/21 Розье выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Защитник провел 37 матчей за турецкую команду, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://sicnoticias.pt/desporto/2021-05-18-Sporting-com-proposta-de-65-milhoes--do-Dinamo-Moscovo.-Rosier-nao-quer-8b24a84b
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