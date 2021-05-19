В Португалии сообщают, что «Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника «Спортинга» Розье

«Динамо» ведет переговоры по трансферу защитника «Спортинга» Валентена Розье, сообщает португальское издание Sicnoticias.

По информации источника, московский клуб предлагает за 24-летнего француза 6,5 миллиона евро. Отмечается, что сам футболист не заинтересован в продолжении карьеры в России, о чем уже сообщил руководству лиссабонской команды.

В сезоне-2020/21 Розье выступал за «Бешикташ» на правах аренды. Защитник провел 37 матчей за турецкую команду, на его счету 3 гола и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.