«Крылья Советов» предложили шоумену Гудкову презентовать новую форму команды

Пресс-служба «Крыльев Советов» предложила известному шоумену и комику Александру Гудкову презентовать новую форму команды.

Клуб выложил фото Гудкова в футболке самарцев у себя в Instagram и обратился к артисту.

«Александр, форма «Крыльев» вам очень идет! Давайте презентуем нашу новую форму вместе? У нас молодая и яркая команда, а главный тренер — друг вашего товарища Леонида Слуцкого. 100 процентов получится что-то интересное!» — говорится в публикации «Крыльев».

17 мая Гудков выступил на дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Шоумен вел мероприятие в майке казанской команды. Позднее «Рубин» пошутил, заявив, что Гудков является первым новичком «Рубина» в межсезонье.

В сезоне-2020/21 «Крылья Советов» заняли первое место в Олимп-ФНЛ и гарантировали себе право на выступление в Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне. Самарцы набрали 101 очко в 42 матчах, забив 100 голов.