Отец Кварацхелии заявил, что его сын точно покинет «Рубин» летом

Отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, Бадри Кварацхелия заявил, что его сын точно уйдет из казанской команды в летнее трансферное окно.

«Я могу заверить вас на сто процентов, что Хвича точно уйдет из «Рубина» этим летом. Сейчас я не могу сказать, в какую именно команду. Переговоры идут с разными клубами. Сейчас сын будет спокойно и самостоятельно решать, где он хочет играть. Мой сын не останется в России», — приводит Sportall.ge слова Кварацхелии-старшего.

В сезоне-2020/21 Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего грузина в 15 миллионов евро. По ходу сезона сообщалось, что футболистом интересуются «Ювентус», «Лидс», «Аталанта», «Милан», «Бавария» и многие другие европейские клубы.