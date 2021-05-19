Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Отец Кварацхелии заявил, что его сын точно покинет «Рубин» летом

12:58
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Теги:

Отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, Бадри Кварацхелия заявил, что его сын точно уйдет из казанской команды в летнее трансферное окно.

«Я могу заверить вас на сто процентов, что Хвича точно уйдет из «Рубина» этим летом. Сейчас я не могу сказать, в какую именно команду. Переговоры идут с разными клубами. Сейчас сын будет спокойно и самостоятельно решать, где он хочет играть. Мой сын не останется в России», — приводит Sportall.ge слова Кварацхелии-старшего.

В сезоне-2020/21 Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», на его счету 4 гола и 8 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего грузина в 15 миллионов евро. По ходу сезона сообщалось, что футболистом интересуются «Ювентус», «Лидс», «Аталанта», «Милан», «Бавария» и многие другие европейские клубы.

Дополнительная информация:

https://sportall.ge/fekhburthi/fekhburthii/legionerebi/148277-oficialurad-kvarackhelia-zafkhulshi-qrubinsq-datovebs.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
Кубок Стэнли, первый раунд: результаты матчей 19 мая
Болельщики «Локомотива» возмущены переездом в Лужники
ЦСКА: «А не сняться ли нам с чемпионата?»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
46
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы