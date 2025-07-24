Источник: Зайнутдинов переходит в «Динамо» за 2,5 миллиона евро

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов перейдет в московское «Динамо», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Бело-голубые заплатят за 27-летнего казахстанца 2,5 миллиона евро плюс бонусы. 24 июля игрок вылетит в Москву для прохождения медосмотра. После этого он подпишет контракт до 2029 года.

Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» из ЦСКА летом 2023 года. Нынешнее соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 3 миллиона евро.

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