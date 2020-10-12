В понедельник рассмотрят дело «Спартака» о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности

В понедельник, 12 октября пройдет заседание Тушинского районного суда по делу о наказании московского «Спартака» за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1). Назначенное время слушания — 14.30, судья — О.Г. Матухно.

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Москве, во время проведения матча на «Открытие Арене», на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, были выявлены грубые нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По итогам расследования 7 октября на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Напомним, обнародованные ранее официальные данные о посещаемости матча «Спартак» — «Зенит» на «Открытие Арене» — 17 150 зрителей (при вместимости стадиона 45 000 человек). На данный момент заполняемость трибун на матчах РПЛ в Москве не должна превышать 50 процентов от числа мест арены, однако фактически составляет примерно 30 процентов с учетом дистанции при рассадке болельщиков в 1,5 метра.