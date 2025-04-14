В пользу «Зенита» не назначен пенальти. Черников сбил Мостового

На 48-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (4:1) судья Павел Кукуян ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади «быков» Александр Черников коленом левой ноги врезался в правую ногу Андрея Мостового, пытавшегося обработать мяч, и сбил его.

Арбитр продолжил игру, а видеоассистенты Сергей Иванов и Роман Галимов в его действия не вмешались, хотя основания для этого у них возникли.