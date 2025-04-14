Орлов — о чемпионской гонке: «У Краснодара» календарь сложнее, чем у «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство.

«Мне кажется, у «Краснодара» календарь посложнее, чем к «Зенита». У «быков» еще «Ахмат», «Динамо» и ЦСКА. У «Зенита» — «Динамо». Но это все на бумаге. Потерять очки можно где угодно.

В следующем туре «Краснодар» принимает «Ахмат». Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» именитые тренеры выбирают лучшего наставника месяца. Так вот Валерий Газзаев и Юрий Семин выбрали по итогам марта Мурада Мусаева. А у Валерия Непомнящего было две кандидатуры: Мусаев и Сергей Ташуев. По мнению Валерия Кузьмича, «Ахмат» сейчас играющая команда. И результат есть. Так что грозненцы могут дать бой в Краснодаре.

Важно, что на стадион пришло 57 тысяч. Праздник футбола и праздник «Зенита». Расслабляться рано! Надо дальше держать этот темп. Если говорить о других командах, то выделю ЦСКА. Поступь армейцев впечатляет. Это как в легкой атлетике: с шестого -пятого места спортсмен начинает атаковать лидера. У Николича это получается. Ну и у «Зенита» с Семаком, видимо, тоже», — сказал Орлов.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на 2 очка.