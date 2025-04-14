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14 апреля, 12:25

Садыгов заявил, что «Химки» выплатят все долги во второй половине апреля

Константин Белов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда клуб выплатит все долги.

— Как вы реагируете на слова тренера «Химок» Франка Артиги, который заявил об усталости игроков в связи с финансовой ситуацией?

— Не могу комментировать слова Артиги. Это его мнение. Наверное, он устал, поэтому так и говорит. У меня была встреча с игроками и тренерским штабом «Химок». Были обозначены сроки, когда все обязательства будут выполнены перед футболистами и персоналом, — это с 15 по 30 апреля. В этот временной промежуток будут закрыты все финансовые вопросы. Об этом было сказано две недели назад команде, поэтому ничего нового нет, — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее Sport Baza сообщила, что по решению ФНС у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей.

В декабре 2024 года ФИФА также наложила запрет на регистрацию новичков подмосковным «Химкам» до лета 2026 года.

РПЛ
ФК Химки
Туфан Садыгов
Франк Артига
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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Оренбург – Динамо Мх
 - : -
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Акрон – Спартак
 - : -
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Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
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Динамо – Рубин
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20.04 14:00
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 - : -
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Алексей Батраков

Локомотив

 12
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Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
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Маркус Вендел

Зенит

 9
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Бителло

Динамо

 9
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
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Муталип Алибеков

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 10 1 1
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