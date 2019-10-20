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В Петровском парке открыли мемориальную доску Льву Яшину

16:39
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В воскресенье перед матчем 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина.

Сначала руководство, ветераны и болельщики клуба возложили цветы к памятнику Яшина, который располагается у Аллеи фонтанов в Петровском парке. Позже у стадиона была открыта мемориальная доска, которая посвящена официальному названию арены, которая носит имя Льва Яшина.

На мероприятии присутствовали гендиректор «Динамо» Юрий Белкин и глава УК «Динамо» Андрей Лунтовский. Среди ветеранов приехали Игорь Колыванов, Владимир Пильгуй, Валерий Урин, Михаил Гершкович. (Александр Рогулев)

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