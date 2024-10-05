В «Пари НН» сообщили, что Илич отправлен в отставку

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Саши Илича.

«Саша Илич отправлен в отставку. Это решение совета директоров», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Илич возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего серба с нижегородским клубом рассчитан был до конца июня 2025 года.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11-ю очками.